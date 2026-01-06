Plötzlich bricht die Treppe bei Rettungseinsatz ein: Sechs Verletzte, drei von ihnen schwer

Oppenweiler - Großalarm in Baden-Württemberg! In einem Einfamilienhaus ist ein Treppenhaus eingestürzt.

Oppenweiler befindet sich circa 25 Kilometer entfernt von Stuttgart. Jetzt befindet sich der kleine Ort im Ausnahmezustand. © 7aktuell.de/Kevin Lermer

Wie die Polizei mitteilte, läuteten die Alarmglocken am Dienstagvormittag gegen 10 Uhr.

In der kleinen Ortschaft Oppenweiler, ungefähr 25 Kilometer nordöstlich von Stuttgart, ist in einem Einfamilienhaus das Treppenhaus in sich zusammengebrochen.

Laut der Mitteilung wurden sechs Menschen dabei verletzt, drei von ihnen schwer. Unter den Verunfallten waren vier Feuerwehrleute, eine DRK-Mitarbeiterin und ein Bewohner des Hauses.

Insgesamt waren zehn Feuerwehrautos mit 70 Einsatzkräften vor Ort um die Lage zu sichern. Dabei wurden sie vom Rettungsdienst mit acht Einsatzfahrzeugen, drei Notarztfahrzeugen und einem Rettungshubschrauber unterstützt.

Auch die Polizei schickte zwei Streifenwagen.