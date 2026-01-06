Plötzlich bricht die Treppe bei Rettungseinsatz ein: Sechs Verletzte, drei von ihnen schwer
Oppenweiler - Großalarm in Baden-Württemberg! In einem Einfamilienhaus ist ein Treppenhaus eingestürzt.
Wie die Polizei mitteilte, läuteten die Alarmglocken am Dienstagvormittag gegen 10 Uhr.
In der kleinen Ortschaft Oppenweiler, ungefähr 25 Kilometer nordöstlich von Stuttgart, ist in einem Einfamilienhaus das Treppenhaus in sich zusammengebrochen.
Laut der Mitteilung wurden sechs Menschen dabei verletzt, drei von ihnen schwer. Unter den Verunfallten waren vier Feuerwehrleute, eine DRK-Mitarbeiterin und ein Bewohner des Hauses.
Insgesamt waren zehn Feuerwehrautos mit 70 Einsatzkräften vor Ort um die Lage zu sichern. Dabei wurden sie vom Rettungsdienst mit acht Einsatzfahrzeugen, drei Notarztfahrzeugen und einem Rettungshubschrauber unterstützt.
Auch die Polizei schickte zwei Streifenwagen.
Die Ursache für den plötzlichen Einsturz des Treppenhauses konnte noch nicht ermittelt werden.
Die Feuerwehr hat jedoch bereits bestätigt, dass das restliche Haus durch den Treppensturz nicht einsturzgefährdet ist.
Erstmeldung von 14.20 Uhr, zuletzt aktualisiert um 15.50 Uhr.
