Brauerei Eichbaum insolvent: Mehr als 300 Beschäftigte betroffen

Mannheim - Die Privatbrauerei Eichbaum in Mannheim ist in eine finanzielle Schieflage geraten. Sie beantragte die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens über das eigene Vermögen.

Eichbaum stellt neben Bier auch Limonaden und Spirituosen her. © Wolfgang Jung/dpa

Dies ging aus einer Veröffentlichung auf dem Internetportal Insolvenzbekanntmachungen.de hervor. Das Amtsgericht Mannheim ordnete die vorläufige Eigenverwaltung an.

Das Unternehmen war zunächst nicht zu einer Stellungnahme zu erreichen. Nach Angaben eines Sprechers des Betriebsrats sind über 300 Beschäftigte von dem Schritt der Privatbrauerei Eichbaum GmbH & Co. KG betroffen.

Eigenverwaltung bedeutet, dass das Unternehmen während des Verfahrens die Verfügungsgewalt behält und damit entscheidungs- und handlungsfähig bleibt. Dem Unternehmen ist aber ein Sachwalter zur Seite gestellt worden, der die Geschäftsführung überwacht.

Weil der Bierkonsum seit Jahren zurückgeht, laufen die Geschäfte bei vielen Brauereien in Deutschland nicht besonders gut.

Nach Angaben des Betriebsrats wurde die Belegschaft am Dienstag während einer Betriebsversammlung über die geplante Insolvenz in Eigenverwaltung informiert. Die Finanzlage des Unternehmens und mögliche Zukunftsstrategien müssten zeitnah gegenüber dem Betriebsrat und der Gewerkschaft offengelegt werden.