Weniger Babys im Ländle: Bremsen hohe Mieten und Kita-Kosten Familienplanung aus?

Stuttgart - Steigende Kita-Gebühren, fehlende Betreuungsplätze - die sich verschlechternde Vereinbarkeit von Beruf und Familie schlägt sich auch auf die Geburtenrate im Südwesten nieder.

Die Geburtenrate nimmt auch in Baden-Württemberg ab. Das Statistische Landesamt gibt mögliche Gründe bekannt. (Symbolfoto) © Fabian Strauch/dpa

Frauen in Baden-Württemberg bekommen immer weniger Babys, wie das Statistische Landesamt berichtet.

Demzufolge lag die Geburtenrate, die die im Schnitt pro Frau geborenen Kinder anzeigt, im Jahr 2024 bei 1,39 und damit leicht unter dem Wert des Jahres davor.

Damit befindet sie sich weiterhin weit unter dem Wert, bei dem Kinder zahlenmäßig die Elterngeneration ersetzen würden. Dafür wären 2,1 Kinder pro Frau notwendig - eine Zahl, die zuletzt im Jahr 1970 erreicht wurde.

Insgesamt wurden 2024 rund 97.500 Kinder lebend geboren - rund 900 weniger als 2023. Damit ist das vergangene Jahr das zweite in Folge seit 2014, bei dem die Zahl der Neugeborenen unter 100.000 fiel.

Die Gründe sind vielfältig, so die Statistiker. Neben mangelhaften Betreuungsmöglichkeiten könnten auch finanzielle Aspekte wie die in den vergangenen Jahren gestiegene Wohnungskosten zum Rückgang beigetragen haben.