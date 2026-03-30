Busunternehmen warnen vor Aus für Linien im Südwesten: "Ernsthafte Gefährdung der Mobilität"

Böblingen - Angesichts des stark gestiegenen Dieselpreises warnt der Verband Baden-Württembergischer Omnibusunternehmen (WBO) vor Einschnitten im Busverkehr vor allem auf dem Land.

Wenn die Dieselpreise hoch bleiben, könnten private Omnibusunternehmen gezwungen sein, viele Verbindungen auf dem Land einzustellen. (Symbolfoto) © Bernd Weißbrod/dpa

Geschäftsführerin Yvonne Hüneburg sagte in Böblingen: "Wir stehen vor einer ernsthaften Gefährdung der Mobilität im Land." Die Unternehmen könnten die Kosten in dieser Größenordnung nicht aus eigener Kraft abfangen. Der Verband forderte finanzielle Hilfe von der öffentlichen Hand.

Hüneburg sagte, sollte der Dieselpreis auf dem aktuellen Niveau bleiben oder gar weiter steigen, seien - ohne kurzfristige Maßnahmen zur Abfederung der Kostenexplosion - gefährliche Liquiditätsengpässe realistisch, die dazu führen würden, dass Verkehre kurzfristig eingestellt werden müssten.

"Gerade bei kleineren Unternehmen sind Betriebsaufgaben dann wahrscheinlich." Dies sei für den ländlichen Raum fatal, denn diese Unternehmen erschlössen das Land in der Fläche und sorgten jeden Tag dafür, dass Kinder und Jugendliche sowie Arbeitnehmer zur Schule oder zur Arbeit kämen.

Der öffentliche Personennahverkehr ist nach Verbandsangaben für den überwiegenden Teil der Unternehmen das Haupttätigkeitsfeld neben der Bustouristik und dem Mietomnibusgeschäft. Der Kraftstoffanteil an den Gesamtkosten liegt zwischen 15 und 20 Prozent.