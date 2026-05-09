CDU stimmt Koalitionsvertrag zu: Diese Politiker sind im Regierungsteam von BaWü
Von Nico Pointner
Korntal-Münchingen - Die Südwest-CDU gibt grünes Licht für eine Neuauflage der grün-schwarzen Landesregierung in Baden-Württemberg. Die Delegierten stimmten bei einem Parteitag in Korntal-Münchingen (Kreis Ludwigsburg) dem Koalitionsvertrag zu. Die Zustimmung erfolgte per Handheben, ein Delegierter enthielt sich.
CDU-Landeschef Manuel Hagel (37) hatte zuvor bei seiner Partei für das Vertragswerk und die Zusammenarbeit mit den Grünen geworben. Man habe hart gerungen mit Grünen, auch mal gestritten, sagte er. "Wir werden koalieren, aber nicht fusionieren."
Grüne und CDU blickten auf die gleichen Fragen mit unterschiedlichen Perspektiven. Aus Unterschieden könne etwas Neues, Gemeinsames geschaffen werden, sagte Hagel. Hagel sprach von einer Koalition auf Augenhöhe. Es gehe nicht um Grüne oder Schwarze, sondern zuerst um Baden-Württemberg.
Die beiden Parteien hatten sich in wochenlangen und teils zähen Verhandlungen auf ein gemeinsames Regierungsprogramm für die kommenden fünf Jahre geeinigt. Das Vertragswerk ist mehr als 160 Seiten dick und beinhaltet unter anderem ein kostenloses und verpflichtendes letztes Kindergartenjahr und einen Abbau von Bürokratie für Unternehmen.
Viel davon habe die CDU im Wahlkampf versprochen, sagte Hagel - und nun eingehalten. Am 13. Mai soll im Landtag Cem Özdemir (60, Grüne) zum neuen Ministerpräsidenten gewählt werden.
CDU-Landeschef holt bekannte Namen und neue Gesichter ins CDU-Team.
CDU-Landeschef Manuel Hagel hat auf dem CDU-Parteitag in Korntal-Münchingen zudem sein Regierungsteam offiziell der Partei vorgestellt. Viele Personalien waren zuvor schon durchgesickert.
- Wirtschaftsministerin bleibt Nicole Hoffmeister-Kraut (53), sie ist auch zuständig für Handwerk und Tourismus. Staatssekretär in ihrem Haus wird der Landtagsabgeordnete Thomas Dörflinger.
- Verkehrsministerin wird Nicole Razavi (60), ihr Staatssekretär wird der bisherige Umweltpolitiker Raimund Haser sein.
- Agrarministerin wird Marion Gentges (54) - sie wechselt wie erwartet aus dem Justizministerium. Gentges ist auch zuständig für Heimat. Agrar-Staatssekretärin wird die Abgeordnete Sarah Schweizer.
- Justiz- und Migrationsminister wird der ehemalige Bundestagsabgeordnete Moritz Oppelt (37). Staatssekretär in dem Haus bleibt Siegfried Lorek, er hat als Staatssekretär Kabinettsrang, darf also im Kabinett mitstimmen.
- Kultusminister wird der Bundespolitiker Andreas Jung (51). Sein Staatssekretär wird Andreas Deuschle, ehemaliger Parlamentarischer Geschäftsführer der CDU-Fraktion.
- Minister für Innen, Digitalisierung und Europa wird Manuel Hagel selbst, die Staatssekretärin im Innenministerium wird die Abgeordnete Cornelia von Loga. Die Bundestagsabgeordnete Ronja Kemmer wird Chief Digital Officer des Landes. Reiner Moser wird Staatssekretär für die Polizei. Elmar Steinbacher wird beamteter Staatssekretär.
- Neue Landesgeneralsekretärin der Südwest-CDU wird die Europaabgeordnete Andrea Wechsler (48).
Erstmeldung vom 9. Mai 2026, 10.19 Uhr; letzte Aktualisierung 13.59 Uhr.
Titelfoto: Bernd Weißbrod/dpa