Darum ist Dübel-Hersteller Fischer jetzt in Saudi-Arabien

Waldachtal/Riad - Angesichts gigantischer Bauprojekte in Saudi-Arabien ist die auf Befestigungstechnik spezialisierte Unternehmensgruppe Fischer nun mit einer eigenen Landesgesellschaft in dem Königreich vertreten.

Die Solitaire Mall in der Hauptstadt Riad: Die Gebäudehülle mit Sichtelementen aus Porzellan und Keramik wurde mit Fassadensystemen von Fischer verankert. © -/Fischer/dpa

"Der Mittlere Osten ist für unser Unternehmen von großer Bedeutung", erklärt Alexander Bässler, Vorsitzender der Fischer-Geschäftsführung.

Die Gesellschaft ist weltweit die 51. der Unternehmensgruppe aus Waldachtal im Nordschwarzwald. Sie hat ihren Sitz den Angaben zufolge in der Hauptstadt Riad.

In drei weiteren Städten gebe es Standorte, in Dammam mit Produktion. "Die neue Gesellschaft stärkt - zusammen mit unseren Standorten in Dubai und im Oman - unsere Position in der Region", sagt Bässler der Mitteilung zufolge.

Mit mehr als 32 Millionen Einwohnern sei Saudi-Arabien die größte Volkswirtschaft der Region und mit 2,1 Millionen Quadratkilometern fast sechsmal so groß wie Deutschland, hieß es.