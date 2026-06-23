Die schrägste Eisdiele Deutschlands? Hier steht bald ein riesiger roter Ghettoblaster
Von Anika von Greve-Dierfeld
Karlsruhe - Das dürfte die schrägste Eisdiele Deutschlands werden - von diesem Freitag an wird in einem riesigen knallroten Ghettoblaster in Karlsruhe Eis verkauft.
Dafür war ein Container in Übergröße in China umgebaut und nach Deutschland gebracht worden. "Ich habe einfach nichts Auffälligeres gefunden", sagt der Besitzer Wingseng Cheng.
Die beiden nebeneinanderliegenden "Kassettenfächer" lassen sich zu einer Theke ausklappen, vor der die Kundinnen und Kunden anstehen können. Innen befinden sich die Verkäufer des Eises, die von dort die Kugeln und Becher nach draußen reichen - wie in einer ganz normalen Eisdiele.
Die Idee für eine Eisdiele sei ihm schon vor mehr als einem Jahr gekommen, allerdings sollte es etwas ganz Besonderes sein.
Im chinesischen Internet habe er dann einen umgebauten Container in Form eines solchen Riesen-Radiogerätes gesehen - "so was wollte ich auch haben".
Titelfoto: Thomas Riedel/dpa