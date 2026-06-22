Hitze, Gewitter und Matsch: So war das Southside-Festival im Südwesten

Neuhausen ob Eck - Erst suchten Tausende Festivalbesucher Schatten vor der brütenden Hitze, wenig später Schutz vor Gewitter und Starkregen: Das Southside-Festival hat seinen Gästen in diesem Jahr wettertechnisch einiges abverlangt.

Festival-Fans feierten zum Auftritt der britischen Sängerin und Songwriterin N. Bedingfield. © Silas Stein/dpa

Trotzdem feierten die Musikfans drei Tage lang zu Bands wie Billy Talent und The Offspring. Bis auf das Wetter sei alles ruhig verlaufen, sagte ein Sprecher. Schon zum Festivalstart kletterten die Temperaturen auf deutlich mehr als 30 Grad.

Die Veranstalter bereiteten sich mit zusätzlichen Trinkwasserstellen, Schattenplätzen und Hinweisen zum Hitzeschutz auf die hohen Temperaturen vor. Viele Besucher suchten Abkühlung unter Pavillons oder mit Wasserflaschen und Sprühduschen.

Am Freitagabend folgte dann die Kehrseite des Sommerwetters. Wegen eines heranziehenden Gewitters wurde das Festivalgelände für rund zwei Stunden geräumt. Die Besucher wurden aufgefordert, Schutz in ihren Fahrzeugen zu suchen und dabei auch anderen Menschen Platz anzubieten. Mehrere Konzerte fielen aus und wurden später auch nicht nachgeholt.

Auch am Sonntag spielte das Wetter zeitweise nicht mit. Erneut warnten die Veranstalter vor Gewittern, Regen und Wind. Die Besucher mussten sich auf teils kräftige Regenschauer einstellen. Anders als am Freitagabend konnte das Programm am Sonntagnachmittag zunächst ohne Unterbrechung fortgesetzt werden.

Kurz nach der Wetterwarnung gaben die Organisatoren bereits wieder Entwarnung. Gegen Abend gab es erneut eine Gewitterwarnung: Besucher sollten sich darauf vorbereiten, das Gelände verlassen und in den Fahrzeugen warten zu müssen, teilten die Veranstalter mit.