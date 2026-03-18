Diese Neuheiten erwarten Gäste zum Freizeitpark-Saisonstart im Südwesten

Was bieten Freizeitparks in diesem Jahr an Neuheiten? Ein Überblick über die Highlights zum Saisonstart in Baden-Württemberg.

Von Magdalena Henkel, Aleksandra Bakmaz Rust/Cleebronn - Was bieten Freizeitparks in diesem Jahr an Neuheiten? Ein Überblick über die Highlights zum Saisonstart in Baden-Württemberg.

Europa-Park

Im vergangenen Jahr besuchten den Europa-Park nach eigenen Angaben mehr als sieben Millionen Menschen. © Philipp von Ditfurth/dpa Der Europa-Park in Rust (Ortenaukreis) eröffnet in der neuen Saison seinen 18. Themenbereich. Dieser ist dem Kleinstaat Monaco gewidmet. Zur Einweihungsfeier im Sommer ist auch das Staatsoberhaupt von Monaco, Fürst Albert II., geladen. Eine gastronomische Premiere erwartet Gäste in der neuen Saison: Content-Creatorin Sally Özcan vom YouTube-Kanal "Sallys Welt" eröffnet im Park ihr erstes eigenes Café. Baden-Württemberg Heftige Szenen an Bushaltestelle in Pforzheim: Ticketprüfer brutal attackiert Zudem wächst der Western-Bereich "Silver Lake City" und bietet mit der neuen "Riverside Western Lodge" 119 Zimmer an. Am 22. März steigt ein Pre-Opening, offizieller Saisonstart ist am 28. März. Für Erwachsene liegen die Tageskarten bei 67 Euro und 76 Euro. Bei Kindern zwischen vier und elf Jahren liegt der Eintritt bei 56,50 Euro und 65 Euro.

Erlebnispark Tripsdrill

Zum Erlebnispark Tripsdrill gehören mehr als 100 Attraktionen sowie das Wildparadies mit mehr als 60 Tierarten. © Marijan Murat/dpa Im Erlebnispark Tripsdrill in Cleebronn (Landkreis Heilbronn) erwartet Besucher die neue Attraktion "Luftikus". Die Gäste sitzen hier in kleinen Zeppelin-Gondeln, die in die Luft abheben und einen Rundflug auf der rotierenden Anlage machen. Die Attraktion wird am Pre-Opening-Wochenende am 21. und 22. März in Betrieb genommen. Offizieller Saisonstart ist auch hier am 28. März. Im Sommer kommt außerdem ein neuer Indoorspielplatz dazu. Mit einer Größe von 200 Quadratmetern soll dieser im Stil einer schwäbischen Speisekammer entstehen. Baden-Württemberg Randalierer brechen in Karlsruher Zoo ein und verwüsten Gehege Die Preise für Tageskarten liegen bei 41,50 Euro, Kinder zahlen 38,50 Euro.

Schwaben Park

Rund eine halbe Stunde östlich von Stuttgart liegt der Schwaben Park (Rems-Murr-Kreis). Hier eröffnet ab Juli "Turbo Tonis Wäscheschleuder". Der fiktive Waschbär Turbo Toni, ein ideenreicher Bastler und Tüftler, steht im Mittelpunkt der neuen Familienattraktion. Das Fahrgeschäft selbst ist eine große Schaukel, die bis zu zwölf Meter in die Höhe schwingt und optisch an einen Waschzuber aus dem 19. Jahrhundert erinnert. Jugendliche ab 12 Jahren sowie Erwachsene zahlen für eine Tageskarte 30 Euro, bei Kindern zwischen drei und elf Jahren liegt der Preis bei 27 Euro.

Ravensburger Spieleland

Im Ravensburger Spieleland in Meckenbeuren (Bodenseekreis) geht es ab dem 28. März los. Die wichtigste jüngere Erweiterung bleibt das interaktive Fahrgeschäft "Scotland Yard", das auf einem Klassiker des oberschwäbischen Spieleherstellers beruht und im vergangenen Jahr eröffnet wurde. Kinder werden dort in Fahrzeugen selbst zu Detektiven und jagen durch eine nachgebaute London-Kulisse mit In- und Outdoor-Bereichen. Saisonkartenbesitzer dürfen sich schon am 26. März über ein Pre-Opening freuen. Für Tagesgäste gibt es das datierte Online-Ticket ab 42 Euro pro Person, die undatierte Karte gibt es ab 51 Euro.

Legoland

Im Legoland Deutschland in Günzburg startet die Saison mit mehreren kleineren Neuheiten im Eingangsbereich und bei den Events. © Stefan Puchner/dpa Neu im Legoland in Günzburg sind ein knapp fünf Meter hoher "Tree of Creativity" aus fast 260.000 Lego-Steinen, die neue große Lego-Figur "Professor Brick" am Kreisverkehr vor dem Portal sowie ein deutlich vergrößerter Lego-Shop. Zum Saisonauftakt vom 28. März bis 12. April setzt der Familienpark außerdem auf ein großes Ninjago-Event mit Ninja-Challenges, Showacts und Mitmachstationen. Die datierte Online-Tageskarte startet bei 39 Euro pro Person, das Flexi-Ticket kostet 54 Euro, an der Tageskasse fallen 64 Euro an. Kinder unter zwei Jahren haben freien Eintritt.

Peppa Pig und kleinere Parks