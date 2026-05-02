Betrunkene steuern Maiwagen: Crash mit mehreren Verletzten!
Besigheim - Maiwagen-Crash bei Besigheim (Kreis Ludwigsburg in Baden-Württemberg)! Am Freitagabend stieß ein Smart mit dem landwirtschaftliches Gespann der Marke Agria zusammen. Der von betrunkenen jungen Männern gesteuerte Maiwagen landete auf der Seite - mehrere Personen wurden zum Teil schwer verletzt.
Wie das Polizeipräsidium Ludwigsburg am frühen Samstagmorgen mitteilte, wurden die Beamten am Vorabend gegen 20 Uhr alarmiert. Auf der Liebensteiner Höhe zwischen Schloss Liebenstein und Besigheim-Ottmarsheim war eine Smart-Fahrerin (59) mit einem von einem Feldweg kommenden Maiwagen kollidiert.
Die einachsige Zugmaschine mit Sitzkarren und das Auto krachten im Kreuzungsbereich aus bislang nicht geklärter Ursache ineinander - der Maiwagen kippte auf die Seite.
Nachdem am Freitag zunächst von zwölf Verletzten die Rede gewesen war, gab die Polizei am Samstag an, dass sich vier Personen schwer und fünf andere leicht verletzt haben. Drei weitere Personen wurden zwar durch den Rettungsdienst vorsorglich betreut, sie blieben allerdings ebenso wie die 59-jährige Autofahrerin unverletzt.
Der Maiwagen soll laut derzeitigen Erkenntnissen von drei jungen Männern (22, 23, 24) gesteuert worden sein, die allesamt unter "starker Alkoholeinwirkung" standen! Auch die Smart-Fahrerin soll leicht alkoholisiert gewesen sein.
Rettungshubschrauber nach Maiwagen-Crash im Einsatz
Der Rettungsdienst war wegen der vielen Verletzten mit einem größeren Aufgebot samt einem Leitenden Notarzt vor Ort. Auch die Feuerwehr rückte mit reichlich Personal an. Zwei Rettungshubschrauber waren ebenfalls im Einsatz.
Die Staatsanwaltschaft ordnete noch am Abend an, dass sowohl bei den drei jungen Männern als auch bei der 59-Jährigen Blut abgenommen werde. Die Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg übernahm indes die Ermittlungen.
"Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden bzw. wurden sichergestellt", teilten die Beamten mit. Der entstandene Sachschaden wird auf 30.000 Euro geschätzt.
Zeugen, die Angaben zu dem Unfall machen können, werden gebeten, sich mit der Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg unter der Telefonnummer 0711 6869 0 oder per E-Mail ([email protected]) in Verbindung zu setzen.
Erstmeldung 1. Mai 22.20 Uhr, Update 2. Mai 10.14 Uhr
Titelfoto: Montage: SDMG/dpa, 7aktuell/ Alexander Hald