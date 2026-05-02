Betrunkene steuern Maiwagen: Crash mit mehreren Verletzten!

Besigheim - Maiwagen-Crash bei Besigheim (Kreis Ludwigsburg in Baden-Württemberg )! Am Freitagabend stieß ein Smart mit dem landwirtschaftliches Gespann der Marke Agria zusammen. Der von betrunkenen jungen Männern gesteuerte Maiwagen landete auf der Seite - mehrere Personen wurden zum Teil schwer verletzt.

Der Maiwagen landete auf der Seite. © 7aktuell/ Alexander Hald

Wie das Polizeipräsidium Ludwigsburg am frühen Samstagmorgen mitteilte, wurden die Beamten am Vorabend gegen 20 Uhr alarmiert. Auf der Liebensteiner Höhe zwischen Schloss Liebenstein und Besigheim-Ottmarsheim war eine Smart-Fahrerin (59) mit einem von einem Feldweg kommenden Maiwagen kollidiert.

Die einachsige Zugmaschine mit Sitzkarren und das Auto krachten im Kreuzungsbereich aus bislang nicht geklärter Ursache ineinander - der Maiwagen kippte auf die Seite.

Nachdem am Freitag zunächst von zwölf Verletzten die Rede gewesen war, gab die Polizei am Samstag an, dass sich vier Personen schwer und fünf andere leicht verletzt haben. Drei weitere Personen wurden zwar durch den Rettungsdienst vorsorglich betreut, sie blieben allerdings ebenso wie die 59-jährige Autofahrerin unverletzt.

Der Maiwagen soll laut derzeitigen Erkenntnissen von drei jungen Männern (22, 23, 24) gesteuert worden sein, die allesamt unter "starker Alkoholeinwirkung" standen! Auch die Smart-Fahrerin soll leicht alkoholisiert gewesen sein.