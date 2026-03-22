Diesen Sticker schon mal gesehen? Hier gibt es sie jetzt für 1 Euro

Stuttgart - In seinen letzten Tagen als Baden-Württembergs Regierungschef zieht Winfried Kretschmann (77, Grüne) einen gelben Handkoffer mit "The Länd"-Aufschrift über den Stuttgarter Flughafen. Plötzlich bleibt er stehen und tastet suchend seine Jacketttaschen ab.

Dieser Sticker klebt Tausende Kilometer weit weg in Neuseeland. © Steffen Trumpf/dpa

Die Sticker habe er vergessen, sagt er in einer kurzen Instagram-Story – und kauft sich nach der Sicherheitskontrolle am neuen gelben Automaten noch eine Packung Aufkleber. Zehn Sticker der Kampagne "Nett hier. Aber waren Sie schon mal in Baden-Württemberg?" für einen Euro, nun auch in deutscher und englischer Sprache. Der Spruch ist seit den späten 1990ern ein Exportschlager des Landes.

Die Aufkleber haben es in den vergangenen zwei Jahrzehnten an viele Orte geschafft. Sie kleben nahe dem Eiffelturm und bei den Pyramiden, am Fuße des Mount Everest und vor dem Kolosseum in Rom, in einer Bucht in Neuseeland und auf dem Weg zum Machu Picchu in Peru.

Unter #netthier teilen Reisende verwitterte Funde aus Kopenhagen, von der Brooklyn Bridge oder afrikanischen Holzbrüstungen. Aus dezenten Farben wurde im Laufe der Zeit leuchtendes Gelb, ergänzt um T-Shirts, Kugelschreiber und Yoga-Matten.

Während viele nostalgisch lächeln, wenn sie den Spruch im Ausland entdecken, kritisieren andere die Verschmutzung von Natur und Kulturschätzen. Umso mehr fällt auf, dass die Sticker nun – mit Rückendeckung aus der Staatskanzlei – auch im Terminal 3 des Stuttgarter Flughafens verkauft werden.

"Die Sticker hier am Airport anzubieten ist naheliegend", sagt Flughafen-Sprecherin Beate Schleicher. "Es hilft dabei, Baden-Württemberg in aller Welt noch bekannter zu machen."