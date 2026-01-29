Dieses Team soll Wölfe erlegen: Darum darf sie keiner kennen

Stuttgart - Gewehr bei Fuß, aber im Verborgenen: Ein geheimes Fang- und Entnahmeteam kann - wie im Fall des Hornisgrinde-Wolfs - im Auftrag des Umweltministeriums losgeschickt werden, sobald ein Wolf problematisch wird – etwa durch wiederholte Angriffe auf Herden trotz Schutz oder dreiste Annäherung an Menschen.

Sogar Morddrohungen haben Wolfsjäger in der Vergangenheit bekommen. (Symbolbild) © Bernd Weißbrod/dpa

Die Kosten für die Profis teilen sich Baden-Württemberg, Hessen, Rheinland-Pfalz und das Saarland.

Sie – Männer und vielleicht Frauen – operieren ein wenig wie in einem Wildwest-Film: Sie lesen Spuren wie alte Indianer, sie entschlüsseln Wildwechsel, grenzen den Standort ein und schlagen präzise zu – quer durch Reviergrenzen, was lokale Jäger oft nicht dürfen.

Namen, Gesichter, Biografien sind Tabu zum Schutz der Teammitglieder. Gerüchte von einem Fährtenleser, einem Wildbiologen oder "Knipser" als Scharfschützen kursieren – doch Ministerium und Forstliche Versuchsanstalt (FVA) schweigen dazu. Offiziell ist nur: Es sind fachkundige Spezialisten mit Top-Skills in Tracking, Schießen und Diskretion.