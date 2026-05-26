Drei Bahnen evakuiert: Stromausfall im Europa-Park Rust

Rust - Wegen eines kurzzeitigen Stromausfalls im Europa-Park Rust sind am Nachmittag einige der Attraktionen für Besucher nicht zugänglich gewesen, Fahrgeschäfte kamen zum Stillstand.

Der Europa-Park bietet mehr als 100 Attraktionen und Shows, die am Dienstag kurzzeitig zum Erliegen kamen. © Philipp von Ditfurth/dpa

Nach Worten eines Parksprechers hatte der Ausfall um etwa 12.45 Uhr nur etwa fünf Minuten gedauert. Danach sei der Betrieb wieder angelaufen und laufe mittlerweile wieder normal.

Neben den Attraktionen seien kurzzeitig auch die Online-Systeme betroffen gewesen, wie der Park weiter mitteilte. "In einem solchen Fall gehen alle Anlagen automatisch in den sichersten Zustand, den kontrollierten Stillstand, über", hieß es weiter.

Bei einem Großteil der Bahnen hätten die Gäste regulär in der Station aussteigen können, drei Bahnen mussten den Angaben zufolge evakuiert werden. "Diese Abläufe sind standardisierte und regelmäßig geprüfte Vorgänge, die der Sicherheit der Gäste dienen", so der Sprecher weiter.

Die Stromversorgung sei durch den Netzbetreiber umgehend wieder hergestellt worden. Danach hätten die Attraktionen ihren Betrieb schrittweise wieder aufgenommen.