Nach Wahlerfolg in Freiburg: Parteiloser OB spendet 50.000 Euro an SPD

Freiburg - Der frisch gewählte Freiburger Oberbürgermeister Martin Horn (41, parteilos) ist wegen einer Großspende an die SPD in die Schlagzeilen geraten.

Martin Horn (41, parteilos) war Ende April auf Anhieb in seine zweite Amtszeit als Oberbürgermeister von Freiburg gewählt worden. © Philipp von Ditfurth/dpa

Der Rathauschef hatte rund 50.000 Euro an den Kreisverband der SPD in Freiburg gespendet, wie das Nachrichtenmagazin "Der Spiegel" zuerst berichtet hatte. "Die SPD Freiburg hat ihn im Wahlkampf unterstützt und Ausgaben für Wahlkampfmaßnahmen getätigt", sagte dazu sein Team auf Anfrage.

Horn habe sich daher entschieden, sich vor allem an den Kosten der organisatorischen und koordinativen Unterstützung durch die SPD Freiburg zu beteiligen.

Es sei zudem üblich, dass Kandidierende durch Sonderbeiträge und Spenden ihre wahlkampfführende Partei unterstützen. "Dies ist auch unabhängig von einer Mitgliedschaft in einer Partei zulässig", hieß es.

Die Zahlung sei freiwillig und nicht an die Erwartung einer Gegenleistung gebunden gewesen.