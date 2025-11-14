Drogen bis unters Autodach: "Geschäftsmann" in U-Haft
Geisingen - Paketweise Grünzeug im Kofferraum! Ein 32-jähriger "Geschäftsmann" sitzt in U-Haft, nachdem der Zoll an der Schweizer Grenze in seinem Mietwagen 56 Kilo Marihuana entdeckt hatte.
Laut Hauptzollamt Singen zogen Zöllner das Auto des Mannes bei einer Stichprobenkontrolle auf der A81 in Richtung Stuttgart aus dem Verkehr.
Der Mann gab an, geschäftlich unterwegs zu sein und für einen Kunden Cannabis (sechs Pakete voll) nach Stuttgart zu liefern.
Eine Erlaubnis für die Einfuhr hatte er nicht dabei. Angemeldet war das Grünzeug auch nicht.
Während des Gesprächs verstrickte sich der Schweizer laut Behörden immer mehr in Widersprüche. Er habe nicht gewusst, dass Marihuana in Deutschland nicht legal sei, seinen Auftraggeber konnte er auch nicht nennen.
Das Cannabis stellten die Zöllner sicher, der 32-Jährige landete vor dem Amtsgericht Rottweil und kam anschließend in Untersuchungshaft. Das Zollfahndungsamt in Stuttgart ermittelt.
Titelfoto: Fotomontage: Hauptzollamt Singen