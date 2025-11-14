Drogen bis unters Autodach: "Geschäftsmann" in U-Haft

Geisingen - Paketweise Grünzeug im Kofferraum! Ein 32-jähriger "Geschäftsmann" sitzt in U-Haft, nachdem der Zoll an der Schweizer Grenze in seinem Mietwagen 56 Kilo Marihuana entdeckt hatte.

56 Kilo Marihuana aufgereiht in den Räumen des Zolls. © Hauptzollamt Singen

Laut Hauptzollamt Singen zogen Zöllner das Auto des Mannes bei einer Stichprobenkontrolle auf der A81 in Richtung Stuttgart aus dem Verkehr.

Der Mann gab an, geschäftlich unterwegs zu sein und für einen Kunden Cannabis (sechs Pakete voll) nach Stuttgart zu liefern.

Eine Erlaubnis für die Einfuhr hatte er nicht dabei. Angemeldet war das Grünzeug auch nicht.

Während des Gesprächs verstrickte sich der Schweizer laut Behörden immer mehr in Widersprüche. Er habe nicht gewusst, dass Marihuana in Deutschland nicht legal sei, seinen Auftraggeber konnte er auch nicht nennen.