Ehemann soll seine Frau mit mehreren Schüssen getötet haben

Mit mehreren Schüssen soll ein Mann seine Ehefrau getötet haben. Was bislang bekannt ist.

Von Kathrin Löffler und Catharine Simon

Schrozberg - Nach den Schüssen eines Mannes auf seine Ehefrau in Schrozberg (Kreis Schwäbisch Hall) ist die 38-Jährige gestorben.

Einsatz in Schrozberg (Baden-Württemberg): Ein Mann soll seine Frau mit mehreren Schüssen getötet haben. (Symbolfoto)
Wie die Polizei mitteilte, gab der 37-Jähriger mehrere Schüsse auf die Frau ab.

Der Mann konnte wenig später von der Polizei festgenommen werden.

Die Hintergründe und der genaue Tathergang waren zunächst noch unklar.

Der Polizeieinsatz spielte sich an der Rückseite eines Wohn- und Geschäftshauses ab. Eine Gefahr für die Bevölkerung bestand laut Polizei nicht.

