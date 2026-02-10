Ehemann soll seine Frau mit mehreren Schüssen getötet haben

Schrozberg - Nach den Schüssen eines Mannes auf seine Ehefrau in Schrozberg (Kreis Schwäbisch Hall) ist die 38-Jährige gestorben.

Einsatz in Schrozberg (Baden-Württemberg): Ein Mann soll seine Frau mit mehreren Schüssen getötet haben. (Symbolfoto) © Jens Kalaene/dpa

Wie die Polizei mitteilte, gab der 37-Jähriger mehrere Schüsse auf die Frau ab.

Der Mann konnte wenig später von der Polizei festgenommen werden.

Die Hintergründe und der genaue Tathergang waren zunächst noch unklar.