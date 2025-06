Ein Traum für Schwaben: So war das größte Maultaschen-Fest Deutschlands

Zahlreiche Stände boten ihre Kreationen der schwäbischen Teigtasche an. © Christoph Schmidt/dpa

Mehr als 150 Sorten gab es am Wochenende nach Veranstalterangaben beim ersten Maultaschen-"Fäschdival" in Metzingen (Landkreis Reutlingen) an fast 50 Ständen und in der örtlichen Gastronomie.

"Ich bin als Schwabe natürlich mit der Maultasche aufgewachsen", sagte Initiator Hans-Peter Schwarz von der Marketingagentur "schwarz und gehilfen" aus Tübingen.

"Was ich ganz, ganz toll finde: Die Maultasche, die ist so vielseitig." Vegan, vegetarisch oder klassisch - "die gibt es gerollt, gefaltet, am Spieß, als Burger, im Caesar Salad". Er habe schon länger ein schwäbisches Festival veranstalten wollen, das auf einer schwäbischen Tradition basiere.

Auch wenn diese nicht gerade leichte Kost sind, kamen bei bestem Sommerwetter viele Menschen in die Metzinger Innenstadt. Live-Musik, eine Kinder-Mini-Eisenbahn, Theater und ein Maultaschen-Comedy-Koch-Event standen ebenfalls auf dem Programm.

Schwarz hat nach eigenen Angaben kein vergleichbares Festival in Deutschland gefunden. Die Veranstaltung in Metzingen soll demnach künftig jährlich stattfinden.