Endlich kalt genug: Was das Winterwetter im Bodensee bewirkt

Langenargen - Wenn es richtig kalt wird, hat das für den Bodensee einen positiven Effekt: Erst wenn das Wasser im Winter ausreichend abkühlt, kann sich der See komplett durchmischen.

Das frostige Winterwetter hat positive Auswirkungen auf den Bodensee. © Felix Kästle/dpa

Dieser natürliche Austausch ist zentral für das ökologische Gleichgewicht, wie eine Expertin der Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg erklärt. Bei dieser sogenannten vertikalen Durchmischung sinke sauerstoffreiches Wasser in die Tiefe, während gleichzeitig nährstoffreiches Tiefenwasser nach oben steige.

Davon würden Fische und andere Lebewesen profitieren, denn sie seien auf frischen Sauerstoff angewiesen.

Im Winter kühle sich das Oberflächenwasser allmählich ab. Sobald es etwa vier Grad erreiche – die Temperatur, bei der Wasser seine höchste Dichte hat – beginne es, nach unten zu sinken.

Die Schichtung des Sees werde durchbrochen, und es beginne ein Austausch über mehrere Ebenen hinweg. Das sei essenziell: Nur so gelange Sauerstoff in die Tiefe und Nährstoffe zurück ans Licht.