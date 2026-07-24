Erstklässler müssen Kothaufen von Mitschüler auf Klo wegräumen! Heftige Kritik gegen Lehrer

Karlsruhe - Nach einem Vorfall, bei dem Erstklässler mutmaßlich den Kothaufen eines Klassenkameraden beseitigen mussten, fordert der Landesschülerbeirat (LSBR) Pädagogik-Schulungen und Fortbildungen für Lehrkräfte.

Jeder Junge habe mit einem Stück Klopapier ein Stück Stuhlgang aufnehmen und in die Kloschüssel werfen müssen. (Symbolbild) © Daniel Karmann/dpa

"Ereignisse wie diese hinterlassen bei Schülerinnen und Schülern schon in jungen Jahren tiefe Spuren", erklärte Lina Sum vom LSBR. "Sie erschüttern das Vertrauen in die Schule als sicheren Ort und lassen bei Kindern das Gefühl entstehen, mit ihren Bedürfnissen, ihrer Würde und ihren persönlichen Grenzen nicht gesehen und nicht ernst genommen zu werden."

Die "Badischen Neuesten Nachrichten" hatten unter Berufung auf zwei Väter der Grundschulkinder berichtet, dass die Erstklässler einer Karlsruher Grundschule gemeinsam den Kothaufen in einer Toilette beseitigen mussten, nachdem sich der eigentliche Verursacher auf Nachfrage der Lehrkraft nicht gemeldet hatte. Jeder Junge habe mit einem Stück Klopapier ein Stück Stuhlgang aufnehmen und in die Kloschüssel werfen müssen.

Das Regierungspräsidium Karlsruhe bestätigte den Vorgang auf Nachfrage grundsätzlich. Es sei eine Dienstaufsichtbeschwerde gegen die betroffene Lehrkraft eingegangen.

Eine solche Beschwerde kann als unbegründet verworfen werden - oder beispielsweise in eine Abmahnung oder einen Verweis münden, sollte eine "dienstliche Pflichtverletzung" festgestellt werden.