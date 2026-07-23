Zwei Männer geraten in Streit: 59-Jähriger stirbt wenig später in Krankenhaus

Ulm - Nach einer folgenschweren Auseinandersetzung am Dienstag in Ulm ist ein 59-Jähriger gestorben.

Was ist bei dem Streit passiert? Das will die Kriminalpolizei herausfinden. (Symbolfoto) © Daniel Karmann/dpa

Gegen 16.30 Uhr gerieten ein 27-Jähriger und ein 59-jähriger Mann in einen Streit, teilte die Polizei am Donnerstag mit.

Der 59-Jährige stürzte und zog sich schwere Verletzungen zu. Der Rettungsdienst brachte den Mann zwar noch ins Krankenhaus. Doch für ihn kam jede Hilfe zu spät, er verstarb.