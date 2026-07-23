Zwei Männer geraten in Streit: 59-Jähriger stirbt wenig später in Krankenhaus
24 Klicks
0 Reaktionen
❤️️ 0
😂️ 0
😱️ 0
🔥️ 0
😥️ 0
👏️ 0
Ulm - Nach einer folgenschweren Auseinandersetzung am Dienstag in Ulm ist ein 59-Jähriger gestorben.
Gegen 16.30 Uhr gerieten ein 27-Jähriger und ein 59-jähriger Mann in einen Streit, teilte die Polizei am Donnerstag mit.
Der 59-Jährige stürzte und zog sich schwere Verletzungen zu. Der Rettungsdienst brachte den Mann zwar noch ins Krankenhaus. Doch für ihn kam jede Hilfe zu spät, er verstarb.
Die Kriminalpolizei sicherte Spuren am Tatort. Aufgrund laufender Ermittlungen gibt die Polizei keine weiteren Details bekannt. Die Ermittlungen dauern an.
Titelfoto: Daniel Karmann/dpa