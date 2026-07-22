Milliarden für Start-ups: Berlin und BaWü verdrängen Bayern

Stuttgart - Start-up-Unternehmen in Deutschland haben im ersten Halbjahr 2026 rund 5,3 Milliarden Euro an Wagniskapital eingesammelt. Dies entspricht nach Berechnungen der Unternehmensberatung EY einem Anstieg von 14 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum.

Das Robotik-Start-up Neura Robotics machte einen Milliarden-Deal. © Bernd Weißbrod/dpa

Trotz dieses deutlichen Zuwachses beim Investitionsvolumen ist die Anzahl der Finanzierungsrunden bundesweit um elf Prozent auf 354 Abschlüsse gesunken.

Bei der regionalen Verteilung des Kapitals hat sich Berlin die Spitzenposition von Bayern zurückerobert. Start-ups aus der Bundeshauptstadt erhielten insgesamt fast 1,7 Milliarden Euro, was einem Zuwachs von zehn Prozent entspricht, und verzeichneten mit 95 Abschlüssen auch die meisten Finanzierungsrunden.

Allein das Berliner Rüstungs-Start-up STARK konnte Investitionen in Höhe von 500 Millionen Euro verbuchen.

Auf dem zweiten Platz folgt Baden-Württemberg mit knapp 1,6 Milliarden Euro Finanzierungsvolumen.

Dieser enorme Anstieg von 475 Prozent gegenüber dem Vorjahr ist auf einen einzigen Mega-Deal zurückzuführen, bei dem das Robotik-Start-up Neura Robotics rund 1,2 Milliarden Euro einsammeln konnte.