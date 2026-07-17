Festival-Besucher im Südwesten flüchten wegen Unwetters in ihre Autos

Straubenhardt/Mühlacker/Ötisheim - Bei dem schweren Unwetter im Südwesten hat es allein im Enzkreis in kürzestes Zeit Hunderte Wettereinsätze für Rettungskräfte gegeben. Besonders betroffen war am Donnerstag das Happiness-Festival in Straubenhardt.

Festival-Besucher im Südwesten müssen sich auf weiteres Unwetter einstellen. (Symbolfoto) © Philipp von Ditfurth/dpa

Die 5000 Besucher seien am Anreisetag aufgefordert worden, den Campingplatz zu verlassen und sich in ihren Autos in Sicherheit zu bringen, wie das Landratsamt mitteilte. 60 Menschen mussten von einer vorbereiteten Notunterkunft Gebrauch machen. Am Abend konnten die Festival-Besucher wieder auf den Campingplatz zurück.

Die Gewitterfront wurde von heftigen Windböen begleitet. In Mühlacker wurden Windgeschwindigkeiten von 126 Kilometern pro Stunde gemessen. Mehrere Straßen wurden dort durch umgefallene Bäume blockiert. Zudem wurden Dächer abgedeckt und es kam zur Überflutung einer Firma und der Tiefgarage eines Polizeireviers.

Auch die Bahn blieb von dem Unwetter nicht unberührt. Ein Blitz schlug in Ötisheim in einen Baum an einer Bahnstrecke ein und setzte diesen in Brand. Der Baum stürzte schließlich auf die Oberleitung und riss sie auf die Gleise.