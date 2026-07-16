Reizgas-Vorfall am Gymnasium: Rund 70 Schüler werden verletzt

Donaueschingen (Baden-Württemberg) - An einem Gymnasium in Donaueschingen (Schwarzwald-Baar-Kreis) sind rund 70 Schüler durch versprühtes Reizgas verletzt worden.

Etwa 70 Schüler kamen mit dem versprühten Reizgas in Kontakt. (Symbolfoto) © Bernd Weißbrod/dpa

Polizei und Feuerwehr rückten nach dem Notruf um kurz vor 10 Uhr mit einem Großaufgebot zum Fürstenberg-Gymnasium aus, wie ein Polizeisprecher sagte.

Das Reizgas sei in einem Biologiesaal versprüht worden - um welchen Stoff genau es sich handelt, sei noch unklar. Die Polizei gehe aber von Pfefferspray aus.

Die Schule ist demnach anschließend evakuiert worden. Bei den verletzten Schülern handle es sich ausschließlich um Leichtverletzte, unter anderem mit Atembeschwerden.

Sie wurden vom Rettungsdienst größtenteils vor Ort behandelt - eine einstellige Zahl an Schülern wurde demnach ins Krankenhaus gebracht.