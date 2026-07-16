Fast jeder dritte Studierende im Südwesten wohnt bei den Eltern

Gütersloh/Stuttgart - Die meisten Studierenden in Baden-Württemberg leben noch immer im Kinderzimmer bei den Eltern.

Nach der Schule nichts wie raus aus dem Kinderzimmer? Das gilt für viele Studierende im Südwesten nicht, zeigt eine neue Erhebung. (Symbolfoto) © Uwe Anspach/dpa

Wie aus einer Befragung des Centrums für Hochschulentwicklung (CHE) hervorgeht, die am Donnerstag in Gütersloh vorgestellt wurde, gaben 30,2 Prozent der Befragten an, bei den Eltern zu leben.

28,1 Prozent der befragten Studierenden wohnten in einer Wohngemeinschaft, weitere 20,4 Prozent in einer privaten Mietwohnung und 17,2 Prozent sind in einem Wohnheim zu Hause.

Für die Erhebung wurden in den Wintersemestern 2023/24, 2024/25 und 2025/26 mehr als 87.000 Studierende in grundständigen Studiengängen zu ihrer Wohnsituation und ihrer Mobilität befragt.

Die Daten wurden im Rahmen des CHE Hochschulrankings erhoben.