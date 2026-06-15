Feuerwehr im Südwesten sorgt mit XXL-Fahnenmast für Rekordverdacht: "Bis wir Weltmeister sind"

Schorndorf - Schwarz-Rot-Gold über den Dächern, Wiesen und Gärten von Miedelsbach im Rems-Murr-Kreis: Hoch über dem Schorndorfer Stadtteil weht seit kurzem eine riesige Deutschland-Fahne an einem Maibaum – in luftigen 29 Metern Höhe.

Die Fahne weht hoch über dem Ort Schorndorf, der zur Region Stuttgart gehört. © --/Feuerwehr Miedelsbach/dpa

Eigentlich wollten die Feuerwehrleute aus Miedelsbach ihren Maibaum wie jedes Jahr abbauen und zerlegen. Doch dann kam einem Kameraden eine "glorreiche Idee", erzählt Feuerwehrmann Manuel Siegle. Statt auf dem Holzstapel zu landen, bekam der Mast eine zweite Karriere - als gigantischer Fahnenmast.

Die Girlanden wurden entfernt, der Baum abgeschmückt und eine Deutschlandfahne im XXL-Format bestellt - drei mal fünf Meter groß ist sie.

Das Hissen wurde selbst für die Feuerwehr zur Höhenpartie. Fast hätte die Drehleiter nicht ausgereicht, um die Fahne an ihrem neuen Platz zu befestigen. Nun flattert sie weithin sichtbar über dem Ort – und möglicherweise sogar an Deutschlands höchstem Fahnenmast.

Man habe nachgemessen und recherchiert, erzählt Siegle. Der Flaggenmast vor dem Reichstagsgebäude in Berlin bringe es lediglich auf 28,5 Meter. "Das war nicht unsere Absicht – aber wir nehmen es gerne mit", sagt Siegle über den möglichen Rekord.