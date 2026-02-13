Freier Eintritt durch Kuss? Verliebte im Ländle können diese Aktion nutzen

Bruchsal - Bei der Aktion "Küss mich! Im Schloss" erhalten Verliebte am Samstag freien Eintritt in mehrere historische Anlagen in Baden-Württemberg . Einzige Voraussetzung: Sie müssen sich an der Schlosskasse küssen.

Unter anderem macht das Heidelberger Schloss bei der Aktion mit. Von dort aus können Besucher eine schöne Aussicht genießen. © Uwe Anspach/dpa

Teilnehmende Monumente sind Schloss Bruchsal, Schloss Heidelberg, das Residenzschloss Ludwigsburg, das Barockschloss Mannheim und das Residenzschloss Mergentheim.

Auch mit dabei sind das Residenzschloss Rastatt, Schloss Solitude in Stuttgart, der Schlossgarten Schwetzingen sowie Schloss und Schlossgarten Weikersheim.

Je nach Ort gilt der Gratis-Kuss entweder für einen selbstständigen Rundgang oder für die Teilnahme an einer Führung. Bei einigen Schlössern mit Führungen wie Ludwigsburg oder Solitude ist die Platzzahl begrenzt. Es gelten an allen Orten die regulären Öffnungszeiten.