Mehr Unfälle am Freitag, den 13.? Statistik zeigt, Ihr solltet morgen vorsichtig fahren

Stuttgart - Achtung Freitag, der 13.: Wer am Freitag in Baden-Württemberg ins Auto steigt, sollte besonders wachsam sein. Das Statistische Landesamt liefert erstaunliche Einblicke.

An einem Wochentag sollten Autofahrer im Südwesten besonders wachsam sein. (Symbolfoto) © Patrick Seeger/dpa

In den untersuchten dreizehn Jahren (2012 bis 2024) gab es insgesamt 24-mal einen Freitag, den 13. Im Durchschnitt ereigneten sich an diesen Freitagen 166 Unfälle pro Tag. Bei allen anderen Wochentagen sind es lediglich 133 Unfälle.

Auch bei der Zahl der Verunglückten zeigt sich die Tendenz. Während an einem gewöhnlichen Tag etwa 124 Personen im Straßenverkehr zu Schaden kommen, steigt diese Zahl an Freitagen, den 13., auf durchschnittlich 156 Personen an.

Die Experten des Statistischen Landesamtes geben jedoch teilweise Entwarnung für alle Abergläubischen.

"Ein wesentlicher Teil des Unterschieds lässt sich allerdings damit erklären, dass der vermeintliche Unglückstag naturgemäß auf einen Freitag fällt – den Wochentag mit den meisten Verkehrsunfällen", heißt es in der Mitteilung.