Mehr Unfälle am Freitag, den 13.? Statistik zeigt, Ihr solltet morgen vorsichtig fahren
Stuttgart - Achtung Freitag, der 13.: Wer am Freitag in Baden-Württemberg ins Auto steigt, sollte besonders wachsam sein. Das Statistische Landesamt liefert erstaunliche Einblicke.
In den untersuchten dreizehn Jahren (2012 bis 2024) gab es insgesamt 24-mal einen Freitag, den 13. Im Durchschnitt ereigneten sich an diesen Freitagen 166 Unfälle pro Tag. Bei allen anderen Wochentagen sind es lediglich 133 Unfälle.
Auch bei der Zahl der Verunglückten zeigt sich die Tendenz. Während an einem gewöhnlichen Tag etwa 124 Personen im Straßenverkehr zu Schaden kommen, steigt diese Zahl an Freitagen, den 13., auf durchschnittlich 156 Personen an.
Die Experten des Statistischen Landesamtes geben jedoch teilweise Entwarnung für alle Abergläubischen.
"Ein wesentlicher Teil des Unterschieds lässt sich allerdings damit erklären, dass der vermeintliche Unglückstag naturgemäß auf einen Freitag fällt – den Wochentag mit den meisten Verkehrsunfällen", heißt es in der Mitteilung.
Es liegt am Wochentag
Bei normalen Freitagen liegt der Schnitt demnach bei 152 Unfällen und 142 Verletzten. "Damit reduziert sich die Abweichung deutlich – in manchen Jahren lag die Zahl der Unfälle an einem Freitag, den 13. über dem Durchschnitt 'gewöhnlicher' Freitage, in anderen darunter", so das Landesamt.
Unterschiede bei der Art der Fahrzeuge (Auto, Lkw oder Fahrrad) oder der Schwere der Unfälle konnten die Statistiker hingegen nicht feststellen.
Im Jahr 2026 fällt gleich dreimal ein 13. auf einen Freitag. Nach dem 13. Februar folgen weitere Termine im März und im November. Eine solche Häufung ist selten und kam zuletzt im Jahr 2015 vor.
