Statt Konfetti: Das fliegt jetzt am Schmotzigen durch die Luft

Tuttlingen - Konfetti gehört für viele zur Fastnacht und zum Karneval dazu. Doch wegen Umwelt- und Sicherheitsbedenken verzichten immer mehr Kommunen auf die bunten Papierschnipsel - zuletzt etwa die Stadt Tuttlingen nördlich des Bodensees und Bad Krozingen im Schwarzwald.

Fasnacht ohne Konfetti? Das wird es in vielen Gemeinden geben. © Patrick Pleul/dpa

Ganz ohne Effekt muss trotzdem niemand feiern – es gibt zahlreiche Alternativen.

Vereine werfen laut Vereinigung Schwäbisch-Alemannischer Narrenzünfte (VSAN) auch Spreu, also das Abfallprodukt des Getreidedreschens. Das habe eine tiefere Bedeutung.

"Die einen deuten es als narrhafte Übung eine "Saat auszubringen", die nie aufgehen kann", erklärte ein VSAN-Sprecher. Auch Stroh oder Federn kommen bei manchen Zünften zum Einsatz.

Andere Gruppen setzen auf wiederverwendbare Deko wie Stoffbänder. Auch Seifenblasen oder bunte Fahnen sorgen für Farbe im Umzug, ohne flächendeckend Müll zu hinterlassen.