Grund zur Freude! Strom und Gas werden günstiger - auch das Ländle profitiert

Heidelberg - Zum Jahreswechsel sinken die Preise für Strom und Gas für mehr als eine Million Haushalte im Südwesten spürbar.

Viele Bewohner in Baden-Württemberg können sich über sinkende Strompreise im neuen Jahr freuen. © Bernd Weißbrod/dpa

Das geht aus einer Analyse des Heidelberger Vergleichsportals Verivox hervor. Eine ganze Reihe von regionalen Grundversorgern gibt demzufolge unter anderem die niedrigeren Beschaffungskosten an ihre Kundinnen und Kunden weiter.

Davon profitieren rund 900.000 Strom- sowie gut 200.000 Gaskunden in Baden-Württemberg. Das seien so viele wie in keinem anderen Bundesland, hieß es.

Beim Strom haben bislang 64 der 124 regionalen Grundversorger angekündigt, zum Jahresbeginn ihre Preise zu senken. Das Minus falle mit durchschnittlich 10,5 Prozent vergleichsweise kräftig aus.

Ein Drei-Personen-Haushalt mit einem Jahresverbrauch von 4000 Kilowattstunden spare dadurch 192 Euro pro Jahr. Nur sechs Versorger wollen Verivox zufolge die Tarife erhöhen - um 2,4 Prozent im Durchschnitt. Das betreffe aber nur sehr wenige Haushalte.

Bei den übrigen Grundversorgern bleiben die Preise demnach stabil. Bezieht man diese in die Rechnung mit ein, sinkt der durchschnittliche Strompreis aller Grundversorger in Baden-Württemberg zum Jahreswechsel um 7,1 Prozent. Das entspricht einer durchschnittlichen Entlastung von rund 126 Euro pro Haushalt.

Die Haupttreiber der Preissenkungen sind Verivox-Energieexperte Thorsten Storck zufolge die sinkenden Beschaffungspreise und der milliardenschwere Bundeszuschuss zu den Übertragungsnetzentgelten. "Davon profitieren jedoch nur Haushalte, deren Versorger die Entlastung weitergibt", teilte er mit.