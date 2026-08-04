Grundwasserstände wegen Trockenheit extrem niedrig: Droht Wasserknappheit?

Karlsruhe - Die anhaltende Trockenheit fordert ihren Tribut und führt im Südwesten zu weiter niedrigen Grundwasserverhältnissen mit rückläufiger Tendenz.

Niedrige Verhältnisse würden in allen Landesteilen gemessen und seien deutlich rückläufig. (Symbolfoto) © Thomas Warnack/dpa

Sollte es mit dem Wetter so weitergehen, könne es im weiteren Verlauf des Jahres zu zunehmenden Beschwerlichkeiten in Spitzenverbrauchszeiten kommen sowie zu Wasserknappheit in Gebieten, die vorwiegend mit Quellwasser versorgt werden.

Das berichtete die Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg (LUBW) in Karlsruhe.

Es habe im Juli keine Sickerungen zum Grundwasser gegeben. Niedrige Verhältnisse würden in allen Landesteilen gemessen und seien deutlich rückläufig. "Mittlerweile bewegen sich 52 Prozent der Messstellen unterhalb des Normalbereichs auf niedrigem Niveau", hieß es. Anfang Juli seien es noch 36 Prozent gewesen.

An einem Drittel der Messstellen lägen die aktuellen Werte unter den bisherigen Juli-Niedrigstwerten aus den vergangenen 30 Jahren. Noch seien großräumige Engpässe in der Wasserversorgung aber nicht absehbar.