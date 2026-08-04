Rettung in größter Not: Polizei zieht Seniorin (74) nachts aus Fluss

Elzach - In letzter Minute hat die Polizei eine vermisste Seniorin mitten in der Nacht aus einem Fluss bei Elzach (Kreis Emmendingen ) gerettet.

Die Besatzung eines Polizeihubschraubers fand die völlig entkräftete Frau im Fluss. (Symbolfoto) © Bernd Weißbrod/dpa

Laut Polizeiangaben war die 74-Jährige gegen 2 Uhr nachts von einer Pflegeeinrichtung als vermisst gemeldet worden. Aufgrund ihrer Gesundheit sei davon ausgegangen worden, dass sich die Frau in einer hilflosen Lage befinden könnte.

Der Besatzung eines Polizei-Hubschraubers gelang es schließlich, die 74-Jährige gegen 4.45 Uhr in der Elz aufzuspüren.

Den Angaben zufolge sei sie stark erschöpft gewesen und habe sich nur noch mit letzter Kraft über Wasser halten können.