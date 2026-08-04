Rettung in größter Not: Polizei zieht Seniorin (74) nachts aus Fluss

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In letzter Minute hat die Polizei eine vermisste Seniorin mitten in der Nacht aus einem Fluss bei Elzach (Kreis Emmendingen) gerettet.

Von Aaron Klein

Elzach - In letzter Minute hat die Polizei eine vermisste Seniorin mitten in der Nacht aus einem Fluss bei Elzach (Kreis Emmendingen) gerettet.

Die Besatzung eines Polizeihubschraubers fand die völlig entkräftete Frau im Fluss. (Symbolfoto)
Die Besatzung eines Polizeihubschraubers fand die völlig entkräftete Frau im Fluss. (Symbolfoto)  © Bernd Weißbrod/dpa

Laut Polizeiangaben war die 74-Jährige gegen 2 Uhr nachts von einer Pflegeeinrichtung als vermisst gemeldet worden. Aufgrund ihrer Gesundheit sei davon ausgegangen worden, dass sich die Frau in einer hilflosen Lage befinden könnte. 

Der Besatzung eines Polizei-Hubschraubers gelang es schließlich, die 74-Jährige gegen 4.45 Uhr in der Elz aufzuspüren.

Den Angaben zufolge sei sie stark erschöpft gewesen und habe sich nur noch mit letzter Kraft über Wasser halten können.

Weshalb die Seniorin in den Fluss stieg und wie sie aus dem Wasser gerettet werden konnte, wurde zunächst nicht mitgeteilt.

Titelfoto: Bernd Weißbrod/dpa

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