Speedweek startet: Was Autofahrer im Südwesten beachten müssen

Stuttgart - Vorsicht, Blitzermarathon: In Baden-Württemberg beginnt am Montag die Speedweek. Bis Sonntag kontrolliert die Polizei mitten in den Sommerferien verstärkt die Geschwindigkeit.

Wer häufig mit dem Auto unterwegs ist, sollte aktuell besonders auf sein Tempo achten. (Symbolfoto) © Marijan Murat/dpa

Die Speedweek ist eine vom europäischen Polizeinetzwerk ROADPOL europaweit abgestimmte Aktion. Jedes Jahr im April und im August finden dabei solche Kontrollwochen statt, bei denen die Polizei die Geschwindigkeit auf den Straßen in weiten Teilen Deutschlands strenger überwacht.

Die Polizei überwacht laut dem Innenministerium landesweit mit mobilen und stationären Kontrollen verstärkt die Einhaltung der vorgeschriebenen Höchstgeschwindigkeit. Die Ergebnisse aus Baden-Württemberg liegen voraussichtlich am 12. August vor, wie eine Sprecherin sagte.

Bei der europaweit abgestimmten Geschwindigkeitskontrollwoche vom 13. bis zum 19. April wurden in Baden-Württemberg demnach 58.347 Verstöße festgestellt. Davon wurde in 9775 Fällen die Höchstgeschwindigkeit um mehr als 21 Kilometer pro Stunde überschritten.

Wo genau geblitzt werden soll, gab das Innenministerium nicht bekannt. Die regionalen Polizeipräsidien legten die Kontrollorte selbst fest aufgrund von Erfahrungswerten.