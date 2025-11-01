Halloween-Nacht in Baden-Württemberg: Polizei zählt hunderte Einsätze

Stuttgart - Zu hunderten Einsätzen musste die Polizei in der Halloween-Nacht ausrücken. Allein das Polizeipräsidium in Freiburg zählte rund 200 Einsätze.

Mehr als 200 mal musste die Polizei in der Halloween-Nacht in Baden-Württemberg ausrücken. (Symbolbild) © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Es seien etliche Eier und Böller geworfen worden, sagte ein Sprecher. Ein Jugendlicher habe sich bei einem Böllerwurf in Gundelfingen leicht verletzt.

Auch etwas weiter nördlich, in Mittelbaden, beschäftigte die Halloween-Nacht die Beamten. Ein 37-Jähriger habe einen Beamten in den Finger gebissen, wie eine Sprecherin erklärte.

Der Polizist wollte den Mann in Gewahrsam nehmen, nachdem dieser in Lahr in einer Diskothek randaliert hatte. Insgesamt zählten die Beamten des Präsidiums Offenburg rund 50 Einsätze.

In der Landeshauptstadt Stuttgart waren ebenfalls viele Feiernde unterwegs.