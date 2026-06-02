Handyblitzer auch bald im Südwesten? Das plant das Land

Stuttgart - Mal kurz während der Fahrt aufs Handy geschaut: Das kann im Straßenverkehr schnell teuer werden - und sehr gefährlich. Nach Angaben des baden-württembergischen Innenministeriums war Ablenkung am Steuer die Ursache für knapp ein Zehntel aller tödlichen Unfälle im Südwesten.

Zahlreiche schwere Unfälle passieren aufgrund einer Ablenkung, etwa durch ein Smartphone am Steuer. (Symbolfoto) © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Mit sogenannten Handyblitzern könnte die Polizei in Baden-Württemberg bald ein neues Hilfsmittel bekommen, um Handysünder zu erwischen. Im Koalitionsvertrag von Grünen und CDU haben beide Parteien verabredet, dass der Einsatz der Technik geprüft werden soll.

Einer Sprecherin des Innenministeriums zufolge soll dabei auch geschaut werden, welche rechtlichen Grundlagen nötig wären, um die Technik im Südwesten einzusetzen.

Im Nachbarbundesland Rheinland-Pfalz werden die sogenannten Monocams bereits eingesetzt. Dort gibt es seit März 2025 eine Rechtsgrundlage für die Handyblitzer. Die Kamera filmt passierende Autofahrer von erhöhten Positionen wie etwa Autobahnbrücken. Schilder am Straßenrand weisen darauf hin.

Erkennt die künstliche Intelligenz des Systems ein Handy in der Hand, wird ein Foto gespeichert. Polizisten überprüfen später, ob tatsächlich eine illegale Handynutzung vorliegt. Ist keine Smartphone-Nutzung zu erkennen, werden die Daten gelöscht.