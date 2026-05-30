Ultraleichtflugzeug stürzt auf Wiese: Pilot und Copilotin schwer verletzt

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Bei einem Absturz kurz nach dem Start eines Ultraleichtflugzeugs in Leutkirch im Allgäu sind der Pilot und seine Copilotin schwer verletzt worden.

Von Jana Renkert

Leutkirch - Bei einem Absturz kurz nach dem Start eines Ultraleichtflugzeugs in Leutkirch im Allgäu (Landkreis Ravensburg) sind der 74 Jahre alte Pilot und seine 84 Jahre alte Copilotin schwer verletzt worden. Beide wurden in eine Klinik gebracht, wie die Polizei mitteilte.

Das Ultraleichtflugzeug liegt nach dem Absturz beschädigt auf dem Rasen.
Das Ultraleichtflugzeug liegt nach dem Absturz beschädigt auf dem Rasen.  © Braun/swd-medien/dpa

Demnach hob die Maschine beim Start auf dem Flugplatz Unterzeil nur etwa 20 Meter ab, bevor sie auf eine Wiese neben der Startbahn stürzte.

Die Feuerwehr und der Rettungsdienst bargen die beiden Verletzten aus dem Wrack.

Der Pilot wurde per Hubschrauber in ein Krankenhaus gebracht, seine Copilotin per Rettungswagen.

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Lebensgefahr bestehe nach aktuellem Stand weder für den Piloten noch für seine Copilotin, sagte ein Polizeisprecher.

Der Flugbetrieb am Platz wurde für die Bergungsarbeiten eingestellt.

Das Ultraleichtflugzeug wurde bei dem Aufprall vollständig zerstört. Der Schaden wird auf rund 70.000 Euro geschätzt.

Titelfoto: Braun/swd-medien/dpa

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