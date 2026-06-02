Tschüss, Diesel: So viele E-Busse rollen bereits durch Baden-Württemberg

In der Stuttgarter City sollen bereits bis Ende 2027 nur noch Elektrobusse rollen. © Bernd Weißbrod/dpa

Freiburg und Mannheim haben es sich bis 2030 zum Ziel gesetzt, ihre Busse auf einen E-Antrieb umzustellen, wie es vom Landesverkehrsministerium hieß. Auch in Stuttgart gibt es solche Bestrebungen: In der Innenstadt sollen bis Ende 2027 ausschließlich Elektrobusse fahren.

Komplett umgestiegen ist bislang keine Stadt im Südwesten. In den vergangenen Jahren zeichnet sich jedoch eine klare Entwicklung ab: Fuhren 2021 noch rund 80 E-Busse durch das Land, sind es heute bereits 479.

Das Landesverkehrsministerium fördert allein in diesem Jahr die Anschaffung von emissionsfreien Fahrzeugen mit 48 Millionen Euro. Dadurch sollen 213 neue emissionsfreie Linienbusse und fünf Bürgerbusse angeschafft werden.