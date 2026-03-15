Heftige Szenen an Bushaltestelle in Pforzheim: Ticketprüfer brutal attackiert

Pforzheim - Unbekannte haben an einer Bushaltestelle in Pforzheim zwei Fahrscheinprüfer mit Pfefferspray und Schlägen attackiert. Die Kontrolleure wurden mit leichten Verletzungen in eine Klinik gebracht, wie die Polizei mitteilte. Der Angriff ereignete sich demnach bereits am Freitagmittag. Zuvor hatten Pforzheimer Zeitung und Bild berichtet.

Die Polizei konnte die Täter zunächst nicht schnappen. (Symbolbild) © Lilli Förter/dpa

Nach ersten Erkenntnissen der Ermittler wollten insgesamt drei Ticketprüfer vor dem Angriff in einen Bus steigen. Vermutlich, um einer Kontrolle zu entgehen, rannten daraufhin zwei Männer aus dem Fahrzeug und stießen das vor den Türen stehende Kontrollpersonal zu Boden.

Im weiteren Verlauf gelang es einem der Prüfer demnach, einen Flüchtenden am Bein festzuhalten. Um sich loszureißen, habe dieser dem Kontrolleur ins Gesicht geschlagen. Außerdem habe einer der Unbekannten mehrfach Pfefferspray in Richtung der Fahrkartenkontrolleure gesprüht, hieß es.

Im Internet kursiert eine Videoaufnahme, die die Tat zeigen soll. "Wir gehen davon aus, dass das Video echt ist", sagte ein Polizeisprecher.

Die beiden Angreifer konnten flüchten. Eine Fahndung blieb zunächst ohne Erfolg.