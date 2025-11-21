"Hopfenstadt" und Co.: 130 Orte im Südwesten tragen neue Zusatznamen

Stuttgart - Hopfen, Hüte, Insel-Feeling: Warum mehrere Orte in Baden-Württemberg jetzt neue Namen tragen dürfen!

Laut Thomas Strobl (65, CDU) trage Tettnang seinen Zusatznamen zu Recht. (Archivfoto) © Christoph Schmidt/dpa

Das Innenministerium in Stuttgart wolle die Identität des Landes stärken und mache den Weg für Zusatzbezeichnungen einzelner Gemeinden frei, teilte die Behörde mit.

So trägt Tettnang im Bodenseekreis ab Dezember den Zusatznamen "Hopfenstadt". Der Ort sei zu Recht stolz auf seinen Hopfen, wird Innenminister Thomas Strobl (65, CDU) zitiert. Das "grüne Gold" präge das Landschaftsbild in den Sommermonaten.

Großvillars, ein Gemeindeteil von Oberderdingen (Kreis Karlsruhe), darf sich ab sofort "Waldenserort" nennen. Waldenser-Emigranten gründeten Ende des 17. Jahrhunderts in der Region eine neue Ansiedlung. Diese erhielt den Namen Groß-Villars, benannt nach dem Ort Villar Perosa im Piemont (Italien).

Auch Neuenburg am Rhein (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald) profitiert von seiner Geschichte. Ab dem 1. Dezember hat der Ort offiziell die Zusatzbezeichnung "Zähringerstadt". Denn Stadtgründer war um 1175 Herzog Berthold IV. von Zähringen. Der Ort besteht also seit 850 Jahren.