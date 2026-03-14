Im Sommer Urlaub geplant? Diese neuen Ziele könnt Ihr von Baden-Württemberg erreichen

Mit der Sommerzeit ändern sich Ende März auch die Flugpläne. An den Flughäfen in Baden-Württemberg kommen neue Ziele und teils auch neue Airlines hinzu.

Von Robin Wille Stuttgart - Wer gerade seinen Sommerurlaub plant und mit einer Flugreise liebäugelt, der sollte wissen, dass mit den Ende März in Kraft tretenden Sommerflugplänen an den Flughäfen in Baden-Württemberg so manche Änderungen einhergehen.

Eurowings hat von Stuttgart aus zwei neue Urlaubsziele im Programm. © Bernd Weißbrod/dpa Stuttgart Am Stuttgarter Flughafen tritt der Sommerflugplan am 29. März mit der Umstellung auf die Sommerzeit in Kraft. Bei der größten Fluggesellschaft am Stuttgarter Flughafen, Eurowings, seien Marrakesch (Marokko) und London-Gatwick neu im Programm. Neu am Flughafen sei Croatia Airlines. Diese steuere zweimal die Woche Dubrovnik (Kroatien) an. Neu im Angebot der Fluggesellschaft Wizz Air sei Chișinău (Moldau). Baden-Württemberg Das muss man sich leisten können! So viel kostet eine Kugel Eis in BaWü Da am Flughafen in Basel vom 15. April bis zum 20. Mai Sanierungen anstehen, verlagere Wizz Air zudem in diesem Zeitraum Flüge von dort nach Stuttgart. Entsprechend kämen Verbindungen nach Banja Luka (Bosnien und Herzegowina), Krakau (Polen), Niš (Serbien), Ohrid (Nordmazedonien), Tuzla (Bosnien und Herzegowina) und Warschau-Modlin (Polen).

Neues Ziel von Karlsruhe: Mit Wizz Air nach Montenegro

Wer von Karlsruhe fliegt, hat vor allem im Südosten Europas die Qual der Wahl. © Uli Deck/dpa Karlsruhe/Baden-Baden Am Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden fliege Ryanair neu nach Amman (Jordanien), Bukarest (Rumänien), Rabat (Marokko) und Tirana (Albanien), teilte der Flughafen mit. Smartwings führe ab Oktober Flüge nach Heraklion (Griechenland) durch. Wizz Air fliege neu nach Podgorica (Montenegro) und Suceava (Rumänien). Auch am Baden-Airpark fliege die Fluggesellschaft wegen der Bauarbeiten in Basel von April bis Mitte Mai nach Bratislava (Slowakai), Bukarest-Baneasa, Iași (Rumänien), Târgu Mureș (Rumänien) und Breslau (Polen). Baden-Württemberg Traktor kippt im Weinberg um: Mann stirbt trotz Hilfe Basel/Mulhouse/Freiburg Am EuroAirport haben die Airlines wegen der Sanierung der Hauptpiste vom 15. April bis 20. Mai ihre Angebote angepasst. Das Angebot sei im Vergleich zum regulären Betrieb reduziert, teilte der Flughafen mit. Lediglich Easyjet werde in dem Zeitraum ein angepasstes und reduziertes Flugangebot aufrechterhalten, hieß es laut Mitteilung. Passagieren werde empfohlen, sich bei Fragen zu bestehenden oder geplanten Buchungen direkt an die jeweilige Fluggesellschaft oder den Reiseanbieter zu wenden. Eine Pressemitteilung zum Sommerflugplan 2026 hat der Flughafen bislang nicht veröffentlicht.

Ryanair fliegt wieder vom Bodensee-Airport