Intercity reißt Oberleitung ab: Reisende sitzen stundenlang fest

Schwäbisch Gmünd - Ein Intercity (IC) hat bei Schwäbisch Gmünd eine Oberleitung abgerissen. Der Zug mit rund 50 Fahrgästen war am Morgen auf dem Weg von Nürnberg nach Stuttgart , wie ein Sprecher der Bundespolizei sagte. Die Reisenden an Bord saßen mehr als zwei Stunden fest. Sie wurden laut Deutscher Bahn mit Bussen von der Unfallstelle gebracht. Die Bahnstrecke wurde gesperrt.

Teile der Oberleitung lagen nach dem Unfall auf dem Zug. © Jason Tschepljakow/dpa

Warum es zu dem Vorfall kam, war zunächst unklar. Verletzt wurde niemand.

Der Zug kam laut Bundespolizei nach dem Unfall so zum Stehen, dass Teile der Oberleitung auf dem IC lagen. Die Leitung sei inzwischen abgeschaltet und geerdet worden, sagte ein Sprecher.

Nach Angaben der Bundespolizei entstand sowohl an der Oberleitung als auch am Zug Schaden. Wie der Intercity geborgen werden soll und wann die Strecke wieder freigegeben werden kann, war zunächst offen.

Laut Bahn werden die Züge zwischen Stuttgart und Nürnberg umgeleitet, die Halte in Schwäbisch Gmünd, Aalen und Ellwangen entfallen demnach derzeit.