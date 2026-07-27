Körperwelten-Erfinder gestorben: Gunther von Hagens wird selbst zum Plastinat
Guben/Heidelberg - Der Erfinder der Plastination, Gunther von Hagens, ist am Freitag im Alter von 81 Jahren gestorben.
Das bestätigte die Familie gegenüber der B.Z.
Demnach soll der an Parkinson erkrankte Unternehmer kurz vor seinem Tod wegen einer Gehirnblutung in eine Klinik in Heidelberg eingeliefert worden sein, wo er schließlich verstarb.
Nun soll von Hagens selbst plastiniert werden. Das hatte er vor seinem Tod immer wieder erklärt.
Die Familie sagte Berichten zufolge am Montag dazu: "Wir werden diesen Wunsch respektieren und ausführen."
Noch ist offen, in welcher Form die Familie die Plastination öffentlich präsentieren wird.
Gunther von Hagens wurde durch seine Körperwelten-Ausstellung berühmt
Gunther von Hagens wurde vor allem durch die Entwicklung der Plastination und seine weltweit bekannten Körperwelten-Ausstellungen berühmt, mit denen er Millionen Menschen einen Einblick in die Anatomie des menschlichen Körpers ermöglichte.
"Gunther wollte den Menschen den Blick unter die Haut ermöglichen - nicht aus Sensationslust, sondern aus der tiefen Überzeugung heraus, dass Wissen über den eigenen Körper zu einem bewussteren, gesünderen und verantwortungsvolleren Leben beitragen kann", sagt seine Ehefrau Angelina Whalley der Berliner Zeitung.
Titelfoto: Patrick Pleul/dpa