Körperwelten-Erfinder gestorben: Gunther von Hagens wird selbst zum Plastinat

Guben/Heidelberg - Der Erfinder der Plastination, Gunther von Hagens, ist am Freitag im Alter von 81 Jahren gestorben.

Gunther von Hagens ist am Freitag im Alter von 81 Jahren gestorben. © Patrick Pleul/dpa

Das bestätigte die Familie gegenüber der B.Z.

Demnach soll der an Parkinson erkrankte Unternehmer kurz vor seinem Tod wegen einer Gehirnblutung in eine Klinik in Heidelberg eingeliefert worden sein, wo er schließlich verstarb.

Nun soll von Hagens selbst plastiniert werden. Das hatte er vor seinem Tod immer wieder erklärt.

Die Familie sagte Berichten zufolge am Montag dazu: "Wir werden diesen Wunsch respektieren und ausführen."

Noch ist offen, in welcher Form die Familie die Plastination öffentlich präsentieren wird.