Kein Helau im Ländle: Warum der Südwesten den 11.11. anders feiert

Stuttgart - Während andernorts am 11.11. um 11.11 Uhr ausgelassen gefeiert wird, bleibt es in Baden-Württemberg traditionell eher ruhiger.

Am 11.11. um 11.11 Uhr knallen in vielen Städten die Sektkorken. (Symbolfoto) © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Große Straßenfeste oder öffentliche Partys zum Start der Karnevalssaison sind hier unüblich – auch in den närrischen Hochburgen des Landes. Stattdessen bereiten sich viele Fasnachtsvereine im Südwesten im Hintergrund auf die heiße Phase der fünften Jahreszeit vor, die traditionell erst im Januar beginnt.

Der 11.11. sei im Südwesten kein großes Thema, erklärte ein Sprecher der Vereinigung Schwäbisch-Alemannischer Narrenzünfte (VSAN).

"Die schwäbisch-alemannische Fasnet beginnt klassisch am Dreikönigstag." Der Karnevalsauftakt im November sei eher eine rheinische Tradition, etwa in Köln oder Düsseldorf, die im Südwesten keine vergleichbare Bedeutung habe.