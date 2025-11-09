Hagel schwört Kampf gegen die AfD ein: "Vernichtet Arbeitsplätze, zerstört Existenzen"

Stuttgart - Immer wieder debattiert die Union über die Brandmauer. CDU -Spitzenkandidat Manuel Hagel (37) will AfD -Wählern im Landtagswahlkampf eine "goldene Brücke" zur Union bauen und sagt: "Die AfD demoliert die deutsche Exportwirtschaft, sie vernichtet Arbeitsplätze, sie zerstört Existenzen."

Manuel Hagel (37, CDU) will AfD-Wählern den Übertritt zur Union erleichtern. (Archivfoto) © Marijan Murat/dpa

"Wir kämpfen gegen radikale und populistische Parteien, aber wir bauen deren Wählerinnen und Wählern eine goldene Brücke zurück in die Mitte", heißt es in einem Positionspapier Hagels, das der Deutschen Presse-Agentur vorliegt.

Als bürgerliche Volkspartei sei die CDU die integrierende Kraft in der demokratischen Mitte, die unterschiedlichste Menschen zusammenführe.

Mit dem Positionspapier schwor Hagel die Funktions- und Mandatsträger seines Landesverbands bei einem Treffen am Samstag in Stuttgart im Kampf gegen die AfD ein. Erwartet wurden rund 230 CDU-Politiker.

Die AfD ist mit Blick auf die Landtagswahl im März 2026 der Hauptgegner der CDU.

In der Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Infratest dimap lag die AfD Mitte Oktober mit 21 Prozent auf Platz zwei hinter der CDU mit 29 Prozent. Die Grünen erreichten dabei nur 20 Prozent.