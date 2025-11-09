Hagel schwört Kampf gegen die AfD ein: "Vernichtet Arbeitsplätze, zerstört Existenzen"
Von Nico Pointner
Stuttgart - Immer wieder debattiert die Union über die Brandmauer. CDU-Spitzenkandidat Manuel Hagel (37) will AfD-Wählern im Landtagswahlkampf eine "goldene Brücke" zur Union bauen und sagt: "Die AfD demoliert die deutsche Exportwirtschaft, sie vernichtet Arbeitsplätze, sie zerstört Existenzen."
"Wir kämpfen gegen radikale und populistische Parteien, aber wir bauen deren Wählerinnen und Wählern eine goldene Brücke zurück in die Mitte", heißt es in einem Positionspapier Hagels, das der Deutschen Presse-Agentur vorliegt.
Als bürgerliche Volkspartei sei die CDU die integrierende Kraft in der demokratischen Mitte, die unterschiedlichste Menschen zusammenführe.
Mit dem Positionspapier schwor Hagel die Funktions- und Mandatsträger seines Landesverbands bei einem Treffen am Samstag in Stuttgart im Kampf gegen die AfD ein. Erwartet wurden rund 230 CDU-Politiker.
Die AfD ist mit Blick auf die Landtagswahl im März 2026 der Hauptgegner der CDU.
In der Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Infratest dimap lag die AfD Mitte Oktober mit 21 Prozent auf Platz zwei hinter der CDU mit 29 Prozent. Die Grünen erreichten dabei nur 20 Prozent.
Hagel: AfD macht Menschen Angst
Hagel unterstrich vor allem die Unvereinbarkeit der AfD mit der CDU. "Die AfD will zerstören, was wir an unserem Land lieben. Sie ist in allem das Gegenteil von uns", schreibt er in seinem Papier.
Die AfD arbeite gezielt daran, das Land und die Menschen zu spalten. "Sie macht den Menschen Angst, sie beschwört das Chaos, sie sät Hass, Neid und Missgunst." Die CDU hingegen trete gegen "Fake News, Verunsicherung und destruktiven Populismus" an.
Hagel betonte etwa, dass die AfD rauswolle aus der EU und damit aus dem Wohlstand. "Die AfD demoliert die deutsche Exportwirtschaft, sie vernichtet Arbeitsplätze, sie zerstört Existenzen." Sie wolle Deutschland zudem aus der Westbindung herausreißen und stelle die NATO infrage.
"Wer für China spioniert und für Russland lobbyiert, verrät unsere nationalen deutschen Interessen." Die AfD sei ein Sicherheitsrisiko für Deutschland, schreibt er.
Die CDU habe den historischen Auftrag, "zu allen Zeiten die politische Mitte zu verteidigen, Extreme zu verhindern und die freiheitlich-rechtsstaatliche Demokratie zu bewahren", schreibt Hagel.
Titelfoto: Bildmontage: Carsten Koall/dpa, Marijan Murat/dpa