Bestattungsrecht in Baden-Württemberg: Bald Urne im Wohnzimmer?

Stuttgart - Asche im Fluss, Urnen zu Hause und neue Formen des Abschieds: Rheinland-Pfalz hat seit Kurzem das bundesweit modernste Gesetz zu Bestattung von Toten. Und in Baden-Württemberg ?

In Rheinland-Pfalz können Urnen seit Kurzem nach Hause mitgenommen werden. (Symbolfoto) © Thomas Frey/dpa

Sozialminister Manne Lucha (64, Grüne) winkt ab. Baden-Württemberg habe ein modernes und vielfältiges Bestattungsrecht, das unterschiedlichsten Bedürfnissen und Überzeugungen der Menschen gerecht werde.

Damit biete das Land ein breites, würdiges und zugleich individuelles Spektrum an Formen des Abschieds.

Für Baden-Württemberg sehe er aktuell keinen Anlass, das Bestattungsrecht noch in dieser Legislaturperiode erneut zu ändern, betonte Lucha. Der Dialog auch mit den Kirchen sei wichtig, "um unser Bestattungswesen behutsam und im gesellschaftlichen Konsens weiterzuentwickeln".

Die Friedhofsordnung gewährleiste den Schutz der Totenruhe und einen würdevollen Ort des Gedenkens für Angehörige. "Das sehe ich wie Ministerpräsident Winfried Kretschmann, der sich ja jüngst in der Regierungspressekonferenz ebenfalls sehr klar positioniert hat."