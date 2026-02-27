Ländle entwickelt eigene Polizeidrohne: "Made in Baden-Württemberg"

Stuttgart - Baden-Württemberg will eine eigene Drohne für seine Polizei entwickeln und diese auch bundesweit anbieten.

Seit Jahren setzt die deutsche Polizei Drohnen ein. (Symbolfoto) © Jonas Walzberg/dpa

Das Land stehe vor einer neuen sicherheitspolitischen Realität, sagte Innenminister Thomas Strobl (65, CDU) vor Beginn der ersten "Innovationskonferenz Drohnen" in Stuttgart am Freitag. "Drohnen sind längst nicht mehr nur ein Spielzeug für Technikbegeisterte, sondern potenzielle Gefahren aus der Luft."

Das Land wolle seine Vorreiterrolle beim Schutz und bei der Nutzung von Drohnentechnologie ausbauen, kündigte Strobl an.

Ziel der Stuttgarter Innovationskonferenz sei es, Akteure aus Forschung und Industrie, von Sicherheitsbehörden, Militär und Bevölkerungsschutz zu vernetzen und die Grundlage für eine Polizeidrohne "Made in Baden-Württemberg" zu schaffen.

Die deutsche Polizei setzt bereits seit Jahren sowohl bundesweit als auch auf Länderebene Drohnen ein, etwa um aufzuklären, Beweise zu sichern und Gefahren abzuwehren.