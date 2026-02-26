Reaktion auf Besucherrekord? Europa-Park plant siebtes Hotel

Ringsheim - Rund um den Europa-Park in Rust und das Erlebnisbad "Rulantica" könnte ein siebtes Hotel entstehen.

Der Freizeitpark will sein Angebot weiter ausbauen. (Archivfoto) © Patrick Seeger/dpa

Der Zweckverband Tourismus, Dienstleistungen, Freizeit Ringsheim/Rust (ZVT), in dem die beiden Gemeinden vertreten sind, hat den Weg für die ersten Planungen freigemacht.

Bei einer Sitzung in Ringsheim (Baden-Württemberg) wurde die Aufstellung eines Bebauungsplanes beschlossen, wie Bürgermeister Pascal Weber (49, parteilos) als stellvertretender Vorsitzender des ZVT mitteilte. Der Europa-Park habe den Verband informiert, eine Änderung zu wünschen.

Zwar sei das vorgesehene Gelände nördlich von "Rulantica" als Baufläche unter anderem für Beherbergung und Gastronomie ausgewiesen, sagte Weber. Allerdings müsse das sogenannte Baufenster für die geplante Herberge erweitert werden. Geplant seien für das neue Hotel bis zu 350 weitere Zimmer.

Der rechtskräftige Bebauungsplan sieht laut der Beschlussvorlage eine Hotelnutzung mit maximal 350 Zimmern vor. Dort steht aber schon das Hotel Krønasår mit 315 Zimmern und fast 800 Betten.

Naturschutzgebiete oder Ähnliches seien von den Änderungen nicht betroffen, sagte der Bürgermeister.