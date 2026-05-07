Özdemir zum Koalitionsvertrag: "Wir wurden einfach ums Verrecken nicht fertig"

Stuttgart - Die Koalitionsverhandlungen zwischen Grünen und CDU sind nach Worten des designierten Ministerpräsidenten Cem Özdemir (60) auf den letzten Metern viel zäher verlaufen als geplant.

CDU-Chef Manuel Hagel (38, l.) und Cem Özdemir (60, Bündnis 90/Grüne, r.) halten den Koalitionsvertrag in der Hand. Zäher als gedacht: Auf den letzten Metern kamen noch einige Stolpersteine, die aus dem Weg geräumt werden mussten. © Bernd Weißbrod/dpa

Eigentlich hatte man sich bei der letzten Sitzung am vergangenen Donnerstag, dem 30. April, informell darauf verständigt, dass man am 1. Mai nicht verhandeln werde, verriet der Grünen-Politiker bei der Aufzeichnung des Podcasts "Politik mit Anne Will" in Stuttgart.

Die Hauptverhandlungsgruppe um Özdemir und CDU-Chef Manuel Hagel (38) war an dem Tag zusammengekommen, um letzte Streitfragen aus dem Weg zu räumen.

Man habe am darauffolgenden Feiertag nicht verhandeln wollen, das sei zudem der Geburtstag von CDU-Chef Manuel Hagel, so Özdemir.

Gegen 18 Uhr habe er gedacht, dass die Verhandler eigentlich durch seien. "Ich habe schon zu Hause Bescheid gegeben, ich komme zum Abendessen", sagte er.