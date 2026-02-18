AfD-Spitzenkandidat reist kurz vor Wahl zu US-Rechtskongress: Rede geplant

Stuttgart - Der AfD -Spitzenkandidat für die Landtagswahl in Baden-Württemberg , Markus Frohnmaier (34), will wenige Tage vor der Landtagswahl in die USA fliegen.

Markus Frohnmaier (34, AfD) will bei der Landtagswahl am 8. März baden-württembergischer Ministerpräsident werden. © Bernd Weißbrod/dpa

Er werde vom 3. bis zum 5. März nach Washington reisen, um an einer Veranstaltung mit dem Titel "The Alliance of Sovereign Nations" (Die Allianz unabhängiger Nationen) teilzunehmen, teilte der Bundestagsabgeordnete mit. Zunächst hatte der Podcast "Inside AfD" über die Reise berichtet.

Die AfD-Bundestagsabgeordnete Anna Rathert (48) hatte am Rande der Münchner Sicherheitskonferenz den Flug einer Delegation zu einem internationalen Kongress rechter Parlamentarier angekündigt.

Das Treffen am 4. und 5. März habe sie zusammen mit der US-Abgeordneten Anna Paulina Luna der Republikanischen Partei von US-Präsident Donald Trump (79) initiiert. Der AfD-Delegation würden drei bis vier Fachpolitiker angehören.