Diese Frauen könnten nach der Wahl "First Lady" im Südwesten werden

Von David Nau Stuttgart - Offiziell gibt es das Amt der "First Lady" im Südwesten gar nicht. Dennoch stehen die Partner der Regierungschefs immer ein wenig mit im Rampenlicht.



Winfried Kretschmann (77, Grüne) und seine Ehefrau Gerlinde haben drei gemeinsame Kinder. © Marijan Murat/dpa Mit der Landtagswahl in Baden-Württemberg tritt nicht nur Langzeit-Ministerpräsident Winfried Kretschmann (77, Grüne) von der politischen Bühne ab, sondern auch seine Ehefrau Gerlinde, die First Lady von Baden-Württemberg. Seit 2011 engagierte sich die 79-Jährige an der Seite ihres Mannes für soziale Zwecke und begleitete ihren Mann auch auf der einen oder anderen Auslandsreise. Umfragen sehen vor allem für zwei Männer Chancen, neuer Ministerpräsident zu werden. Wer sind die Frauen an ihrer Seite?

Franziska Hagel

Beim 63. Landespresseball im vergangenen Jahr ließ sich das Ehepaar ablichten. © Bernd Weißbrod/dpa Umfragen sehen derzeit die CDU mit Landeschef Manuel Hagel (37) vorne, seine Ehefrau Franziska hält sich im Wahlkampf dagegen sehr im Hintergrund. Interviews mit ihr findet man so gut wie keine, ansonsten ist bekannt, dass sie 1986 geboren wurde, seit 2016 mit Manuel Hagel verheiratet ist und gemeinsam mit ihm drei kleine Söhne in Ehingen bei Ulm aufzieht. Dort will die Familie auch im Falle eines Wahlsiegs Hagels bleiben, erzählte Franziska Hagel dem "Südkurier" jüngst in einem schriftlich geführten Interview. Der Ort sei Zuhause und habe die richtigen Rahmenbedingungen von Kita über Schule bis zu ihrem Beruf. "Hier werden wir auch bleiben, ganz gleich, welche Aufgaben Manuel künftig übernimmt", schreibt Franziska Hagel. Darüber, ob und wie sie im Falle des Wahlsieges auch Termine als First Lady wahrnehmen wolle, denke sie nicht täglich nach, heißt es im "Südkurier". Sie sei aber selbst auch in Vereinen groß geworden und sehe, wie viel Herzblut im Engagement von Ehrenamtlichen stecke. Landtagswahl Baden-Württemberg 2026 Landtagswahl steht bevor: So fällt die Entscheidung für eine Partei leichter Komplett aus der Öffentlichkeit hält sich aber auch Franziska Hagel nicht heraus. Beim Landespresseball im vergangenen November schwang sie etwa mit Manuel Hagel das Tanzbein in der Stuttgarter Liederhalle.

Flavia Zaka