Wahlkampf-Endspurt: Parteien teilen am Aschermittwoch ordentlich aus

Stuttgart - Nur wenige Wochen vor der Landtagswahl im Südwesten können die Wahlkämpfer beim traditionellen Politischen Stammtisch am Aschermittwoch noch einmal kräftig gegen die Konkurrenz austeilen.

Cem Özdemir (60, Grüne) und seine Parteikollegen treffen sich in Biberach. © Stefan Puchner/dpa

Im Zentrum der Aufmerksamkeit stehen in diesem Jahr Grüne und CDU, deren Spitzenkandidaten als einzige reale Chancen auf den Job des Ministerpräsidenten in Baden-Württemberg haben. Derzeit führt die CDU in den Umfragen für die Wahl am 8. März, die Grünen holten zuletzt aber einige Punkte auf.

Bei den Grünen, die sich traditionell in Biberach treffen, werden neben Spitzenkandidat Cem Özdemir (60) und Ministerpräsident Winfried Kretschmann (77) auch Partei-Urgestein Joschka Fischer (77) sowie die ehemalige Bundesvorsitzende Ricarda Lang (32) erwartet (11 Uhr).

Die CDU lädt zum nach eigenen Angaben größten Politischen Stammtisch des Landes nach Fellbach in den Rems-Murr-Kreis ein (10.30 Uhr). Auf der Bühne sollen CDU-Landeschef und Spitzenkandidat Manuel Hagel (37) sowie Hessens Ministerpräsident Boris Rhein (54) der Menge im Fernduell mit den Grünen einheizen.